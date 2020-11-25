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Раскрыта ячейка ИГ, члены которой планировали теракты в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о ликвидации ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), члены которой планировали теракты в Москве, во Владимирской области задержан один из них, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как отмечается в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс", в рамках уголовного дела "о преступлении террористической направленности" во Владимирской области был задержан участник группы, "гражданин одной из стран Центральной Азии".

"В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, "целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды "Исламского государства" новых членов и финансирование терроризма". Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются, резюмировали в ЦОС.

ФСБ ИГ Москва Владимирская область

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