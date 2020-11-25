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Суд арестовал жителя Колпино, захватившего в заложники шестерых детей

Суд арестовал жителя Колпино, захватившего в заложники шестерых детей
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы в квартире шести детей, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, мужчина полностью признал вину. В то же время в суде Бельтюков пояснил, что "никого не удерживал: дети просто находились дома" и заявил, что "очень любит детей и жену, хочет жить с ними". Он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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По данным пресс-службы, Бельтюков имеет девять классов образования и нигде не работает. Биологических детей у него трое. Мужчина сообщил суду, что раньше регулярно пил пиво, но перестал и в минувшую пятницу "отметил пять недель без спиртного". Произошедшее накануне с детьми он объяснил как "помешательство" в результате употребления таблеток с алкоголем.

Во вторник 38-летний житель Колпино Бельтюков заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина был пьян, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Захватчик отпустил детей только через пять часов. Дети - мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. Мужчина является биологическим отцом двух из них, остальные - дети его супруги от первого брака.

Со вчерашнего дня дети находятся в больнице, врачи отмечают у них сильное истощение и анемию, у некоторых есть травмы, не опасные для жизни.

Петербург Колпино Денис Бельтюков

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