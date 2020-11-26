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ВТБ предоставил 2,9 млрд рублей уральскому агрохолдингу "Сигма"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл челябинскому агрохолдингу "Сигма", одному из крупнейших на Урале производителей растительных масел, 4 кредитные линии на общую сумму 2,9 млрд рублей.

В том числе, 1,2 млрд рублей предоставляется "Сигме" в рамках льготной программы Минсельхоза по кредитованию (программа 1528).

Как отметили в пресс-службе банка, холдинг планирует направить заемные средства на закупку семян подсолнечника, что позволит ему увеличить объемы производства растительных масел и продуктов переработки.

Холдинг "Сигма" - один из крупнейших в Уральском округе агропромышленных комплексов, осуществляет производство и реализацию растительных масел и продуктов переработки на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В производственную структуру группы входят шесть площадок: завод по рафинации и дезодорации растительных масел (Челябинская область, Копейск), маслоэкстракционный завод ООО "Чишминский МЭЗ" (Башкирия, Чишмы), Сургутский комбикормовый завод (Самарская область, поселок Сургут), ООО "Элеватор" (Башкирия, Кумертау), Платовский элеватор и комплекс по хранению зерна "Шарлыкский" (оба - Оренбургская область).

Бенефициаром ООО "УК "Сигма Холдинг" и совладельцем обоих маслозаводов является Марина Махрова.

ВТБ Минсельхоз Марина Махрова Сигма Челябинск

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