Группу националистов будут судить в Петербурге за нападения на мигрантов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге завершено расследование дела в отношении членов преступной группы, обвиняемых в нападениях на мигрантов, сообщает в четверг пресс-служба городского управления СКР.

Переду судом предстанут десять человек, девять из них во время совершения преступлений были несовершеннолетними. Они обвиняются в 12 эпизодах преступлений по статьям "хулиганство", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "грабеж", "побои", "похищение документов".

По версии СК, молодые люди по мотивам расовой и национальной ненависти нападали на выходцев из стран Азии, используя в том числе газовые баллончики и ножи. Во время обысков у членов группы изъяли экстремистскую атрибутику и литературу.

В одно производство соединено десять уголовных дел, его общий объем превышает 40 томов. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.