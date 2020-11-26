Роспотребнадзор назвал недостаточными суммы компенсаций дольщикам от застройщиков

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Генпрокуратура выступили против снижения компенсаций покупателям квартир за нарушения застройщиков, отметили в своих выступлениях на заседании Совета Федерации в четверг представители обоих ведомств.

"По данным Верховного суда, в 2019 году средняя сумма взысканных штрафов в расчете на один иск в сфере строительства составила 294 тыс. рублей, за последние пять лет средняя сумма - 320,5 тыс. рублей. Это на порядок меньше стоимости самой дешевой квартиры. По другим сферам сумма на порядок выше средней цены товара", - сказал начальник управления Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Он подчеркнул, что никакого злоупотребления правом здесь нет, и суммы, которые присуждаются, явно недостаточны: они не покрывают расходов потребителя и неадекватны с точки зрения сопоставимости с ценой договора. Плюс стоит проблема исполнения решений судов - даже по тем компенсациям, которые присудили.

"Я не согласен с использованием термина "потребительский экстремизм". По данным Верховного суда РФ, за последние пять лет в сфере строительства жилья число дел в судах снизилось на 20%. В 2019 году было рассмотрено 28,2 тыс. дел (в 2018 году - 31,9 тыс. дел, в 2017 - 36,2 тыс.). При этом в 95% случаев дела в этой сфере завершаются в пользу потребителей. Я никак не связываю это с "потребительским экстремизмом" - у нас нет оснований усомниться в компетенции судебных органов и в их объективности. Это должно говорить скорее о том, что в сфере строительства жилья не все гладко, и застройщики объективно - и это подтверждается решениями судов - нарушают права потребителей. Если бы это было не так, мы бы имели другие проценты: по другим сферам они ниже", - сказал Прусаков.

Также он напомнил, что потребитель в таких спорах - экономически слабая сторона, особенно в сравнении с профессиональными участниками рынка, которые могут прибегать к помощи юридических служб.

"У нас сегодня законодательство о защите прав потребителей уже изначально подразумевает то, что все претензии рассматриваются в досудебном порядке. Тот же штраф для застройщиков применяется только тогда, когда в досудебном добровольном порядке требования потребителей не были удовлетворены", - подчеркнул он.

Аналогичной позиции придерживается и Генеральная прокуратура РФ. "Не могу согласиться с рекомендациями в части снижения размера неустойки за невыполнение требований потребителя в части устранения застройщиком недостатков по объекту долевого строительства. Зачастую дома сдаются действительно в ненадлежащем состоянии. Если мы снизим стоимость ответственности для застройщика, мы можем создать ситуацию, когда виновному лицу будет выгоднее дать компенсацию, нежели построить дом надлежащего качества", - сказал старший прокурор Генпрокуратуры РФ Алексей Зарецкий.

Также он отметил, что необходимо, по всей видимости, лицензировать деятельность экспертов в сфере строительства, мнения которых принимаются в судах.

Штрафы со скидкой

В начале заседания сенаторы подняли вопрос о "потребительском экстремизме", считая, что суды по взысканию с застройщиков компенсаций за нарушения служат не для защиты интересов собственников жилья, а для чьего-то обогащения.

В свою очередь директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила применить к застройщикам, которые не уплачивают неустойки вовремя, методы по взиманию штрафов в ГИБДД.

"Неустойки судами присуждаются, но не уплачиваются месяцами. Поступило предложение: оплату неустоек взыскивать по принципу штрафов ГИБДД - со скидкой за оплату в первые два месяца", - отметила Разворотнева.