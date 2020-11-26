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В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинитель в ходе судебных прений в четверг запросил наказание для гражданина Украины Василия Василенко, обвиняемого в шпионаже, в виде 16 лет колонии строгого режима.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Там отметили, что оглашение приговора назначено на 7 декабря в 11:30.

53-летнему Василенко предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Он был задержан в октябре 2019 года.

Тогда следствие вменило украинцу совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года, следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко меры пресечения, однако в обвинении уже фигурировала более тяжкая статья - шпионаж. Срок наказания по ней предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Подробности дела не разглашаются в связи с тем, что его материалы содержат гриф "секретно". Расследованием дела занимается управление ФСБ по Москве.

Василий Василенко Мосгорсуд Украина ФСБ

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