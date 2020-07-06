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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж), - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Как следует из картотеки суда, 53-летний Василенко был задержан в октябре 2019 года. Тогда следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года, как следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко срока ареста, однако с тех пор в обвинении фигурирует уже более тяжкая статья - шпионаж. Наказание по ней может составлять до 20 лет заключения.

Подробности дела также не разглашаются в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно". Расследованием дела занимается московское управление ФСБ.

Россия Украина Василий Василенко

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