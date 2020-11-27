Музей Суворова откроется в в Ленобласти в пятницу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Открытие музея генералиссимуса Александра Суворова (1730-1800) состоится в Новой Ладоге (Ленинградская область) в пятницу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспозиция посвящена важному периоду в жизни полководца - пребыванию в городе, где он командовал Суздальским пехотным полком.

В Новой Ладоге Суворов составил "Полковое учреждение" - инструкцию, содержавшую основные положения и правила по воспитанию солдат, службе и боевой подготовке войск. Эта инструкция легла в основу главного труда генералиссимуса "Наука побеждать".

"Дизайн и тематическое оформление музея ставят перед посетителями ряд исследовательских и экспериментальных задач, решая которые посетители узнают об истории пребывания Александра Суворова в Новой Ладоге, истории здания, построенного солдатами и офицерами Суздальского пехотного полка в 1765 году, руководстве для офицеров "Полковое учреждение", о великих победах знаменитого полководца", - отмечается в сообщении.

Суворов - русский полководец, основоположник русской военной теории, который за всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения. Он известен тем, что наголову разбивал значительно превосходящие по численности войска противника и заботился о солдатах.

Он принимал участие в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов, на последнем этапе восстания Емельяна Пугачева командовал силами, направленными для его подавления. Командующий войсками во время подавления Польского восстания 1794 года. Спустя пять лет был назначен главнокомандующим русско-австрийской армией, провел итальянский и швейцарский походы, перешел Альпы.