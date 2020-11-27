МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Это будут пластиковые карты с чипами, на которых будут размещены паспортные данные человека

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - МВД вместе с Минцифры, другими госорганами и правительством Москвы планирует запустить паспорта с электронным носителем информации в столице до 1 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об экспериментальном запуске в Москве, а впоследствии такой документ собираются распространить по всей России.

"Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - объяснили в МВД.

Это будет пластиковая карта размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте. Считать данные можно будет с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

Подходы к организации работы всех заинтересованных сторон обсуждаются на площадках разного уровня, в том числе в Правительстве Российской Федерации.

Основные параметры проекта определятся "в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры".

По планам МВД, к декабрю 2021 года завершится правовая и техническая подготовка эксперимента.

Цифровые паспорта в ведомстве опробуют в рамках цифровой трансформации. В МВД напомнили, что цифровая транформация в экономике, социальной сфере и госуправлении является одной из пяти национальных целей развития страны, определенных президентом. "Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России – переход к электронным документам личного хранения и их "двойникам" в информационной среде", говорится в пресс-релизе.