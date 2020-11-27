Барк "Седов" вернулся в Калининград после кругосветного плавания

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский барк "Седов" этой ночью зашел в порт "Калининград" после завершения кругосветной экспедиции, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Балтийской государственной академии (БГА, оператор барка).

"Возвращение "Седова" стало логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников "Паллада" и "Крузенштерн", посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы. За время плавания суммарно парусники прошли более 85 560 морских миль, из них 16 тысяч – только под парусами", - сказали в БГА.

С возвращением экипаж и курсантов поздравил президент России Владимир Путин.

"Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно и курсанты из разных городов страны – будущие судоводители, механики, мотористы, радисты - достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево, причем часть маршрута была пройдена под парусом, без помощи двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале СМП как кратчайшего маршрута между западными регионами России и Дальним Востоком", - отметил президент.

Барк "Седов" вышел в плавание 8 декабря 2019 года и преодолел 35 395 морских миль, пересек 4 океана и 13 морей, посетил 16 портов в десяти странах. Ключевым событием для судна стал его трансарктический переход из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного Морского Пути.