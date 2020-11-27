Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Барк "Седов" вернулся в Калининград после кругосветного плавания

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский барк "Седов" этой ночью зашел в порт "Калининград" после завершения кругосветной экспедиции, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Балтийской государственной академии (БГА, оператор барка).

"Возвращение "Седова" стало логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников "Паллада" и "Крузенштерн", посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы. За время плавания суммарно парусники прошли более 85 560 морских миль, из них 16 тысяч – только под парусами", - сказали в БГА.

С возвращением экипаж и курсантов поздравил президент России Владимир Путин.

"Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно и курсанты из разных городов страны – будущие судоводители, механики, мотористы, радисты - достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево, причем часть маршрута была пройдена под парусом, без помощи двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале СМП как кратчайшего маршрута между западными регионами России и Дальним Востоком", - отметил президент.

Барк "Седов" вышел в плавание 8 декабря 2019 года и преодолел 35 395 морских миль, пересек 4 океана и 13 морей, посетил 16 портов в десяти странах. Ключевым событием для судна стал его трансарктический переход из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного Морского Пути.

Калининград Седов

Новости

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');