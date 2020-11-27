Проверки не нашли повышенной радиации на месторождениях "Далура", утверждают в компании

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального медико-биологического агентства и "Центра гигиены и эпидемиологии N92 в Челябинской области" проверили урановые месторождения "Далура" (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ) и не нашли там нарушений радиационной безопасности и загрязнений окружающей среды, заявили в АРМЗ.

Результаты проверки опровергли утверждения активистов, которые выступают против добычи урана. Они утверждают, что на территориях "Далура" превышен допустимый радиационный фон и загрязнена почва. В частности, ролик об этом публиковал областной штаб Навального.

Всего на добычных полигонах в Далматовском и Шумихинском районах Курганской области в конце октября - ноябре были проверены 607 скважин "Далура". Проверены центральная производственная площадка, локальные сорбционные установки и все залежи Далматовского и Хохловского месторождений. Там проверялись мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, почва, физические факторы, отметили в АРМЗ.

"Далур" занимается промышленной эксплуатацией и разработкой месторождений, относящихся к Зауральскому урановорудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное). Добыча урана ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Готовой продукцией является концентрат природного урана - желтый кек. В мае 2017 года предприятие начало попутную добычу скандия. Холдинг АРМЗ является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом".