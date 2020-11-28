Пуск "Союза" с космодрома "Куру" перенесен на сутки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Куру" перенесен с 29 на 30 ноября, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем твиттере, что пуск запланирован на 30 ноября.

В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 4.33 мск. https://t.co/AuTWTPEHzM — РОГОЗИН (@Rogozin) November 28, 2020

Изначально запуск был запланирован на 29 ноября. Ранее Рогозин сообщал, что ракета готова к запуску, но он может быть отложен из-за плохой погоды.

24 ноября глава "Роскосмоса" сообщил об обнаружении в ракете неисправной детали, которая могла привести к аварии при запуске. Позднее в тот же день ракету допустили к вывозу на стартовый комплекс.

6 марта должен был состояться пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 ОАЭ с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. Запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру из-за коронавируса были перенесены на осень.