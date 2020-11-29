Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 ноября
62 млн COVID-инфицированных, перенос пуска "Союза", демонстрации во Франции из-за закона о запрете на съемку полицейских
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 62 млн человек. По его данным на сегодняшний день, от связанных с вирусом заболеваний скончались 1 449 642 человека.
- Пуск "Союза" с космодрома "Куру" перенесен на сутки. Глава "Роскосмоса" сообщил о его переносе на 30 ноября.
- Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии о диалоге с Россией "с позиции силы". Представитель МИДа назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности.
- Во Франции прошли демонстрации против закона, запрещающего снимать полицейских. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, в ходе протестов пострадали несколько десятков полицейских и жандармов.