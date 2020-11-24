Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракету "Союз", в которой ранее была обнаружена грозящая аварией неисправность, в среду, 25 ноября, вывезут на стартовый стол космодрома Куру, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Решение о вывозе ракеты-носителя "Союз–СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом ОАЭ "Falcon Eye-2" на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12.30 МСК. https://t.co/WeJKFHkV4q — РОГОЗИН (@Rogozin) November 24, 2020

Ранее он сообщил, что в ракете была обнаружена неисправная деталь, которая могла привести к аварии при запуске.

6 марта должен был состояться пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

Запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру из-за коронавируса были перенесены на осень.