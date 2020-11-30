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РФПИ вдвое увеличит производство "Авифавира" в декабре

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ноябре удвоил объем производства лекарства от коронавируса "Авифавир", в декабре вновь его удвоит и обеспечит потребности всех медучреждений России, говорится в релизе РФПИ.

"Благодаря состоявшемуся в ноябре переводу производственных подразделений ГК "ХимРар" на полную мощность и круглосуточный режим работы удалось обеспечить двукратный рост объема производства до уровня 200 000 упаковок в месяц", - отмечается в сообщении.

Также проведен "аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября 2020 года поданы заявки в Минздрав России на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства".

"Таким образом, при получении разрешения Минздрава России на дополнительные площадки, уже к началу 2021 года количество выпускаемого препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более, что позволит обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров. Одновременно ведутся интенсивные отгрузки "Авифавира" уполномоченным дистрибьютерам для поставки в регионы и обеспечения амбулаторного применения", - заявили в РФПИ.

В релизе приводятся слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что в фонде видят "растущий спрос на "Авифавир", в том числе в связи с началом его применения для амбулаторного лечения". Дмитриев напоминает, что "по назначению врача препарат доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом".

"Авифавир" - одно из трех лекарств с действующими веществом фавипиравир, зарегистрированное в России для лечения коронавируса. Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира, отмечают в РФПИ. Терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на 3 месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам.

РФПИ Авифавир коронавирус

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