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Прокуратура заинтересовалась появлением масляных пятен на Ангаре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора выясняют причины появления масляных пятен на реке Ангаре в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре во вторник.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлены масляные пятна на поверхности воды реки в районе Нижней набережной.

"Сегодня утром на место выехали специалисты Росприроднадзора, чтобы взять пробы и установить причины и природу этого загрязнения", - сказал собеседник агентства.

Иркутск Ангара Росприроднадзор

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