Эксперты выявили скачок числа кибератак на стратегические предприятия РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число хакерских атак на стратегические предприятия РФ увеличилось в два раза в 2020 году, эксперты связывают возросшую активность киберпреступников с пандемией и переходом на удаленный режим работы, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании "Ростелеком-Солар".

Центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC "Ростелеком-Солара" за январь - ноябрь текущего года зафиксировал более 200 профессиональных хакерских атак на российские компании, отмечает "Ъ". Это вдвое больше, чем за весь 2019 год, обращает внимание издание. При этом 30 атак совершили хакерские группировки наиболее высокого уровня, они, как считают в "Ростелекоме", работают на иностранные государства.

Чаще всего мишенью киберпреступников становились объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ): это, в частности, банки, атомные предприятия, объекты здравоохранения, электроснабжения, военные объекты и госструктуры. При этом конкретные примеры атак в "Ростелеком-Соларе" привести отказались, пишет "Ъ".

В компании поясняют, что хакеры находят в софте российских объектов КИИ так называемые уязвимости нулевого дня, о которых неизвестно самим разработчикам. Затем киберпреступники пытаются взломать почтовые серверы и компьютеры руководителей организаций. Такая тактика хакеров была зафиксирована в 85% случаев, отметили в "Ростелеком-Соларе".

При этом высокий уровень IT-защищенности компании не гарантирует, что она не может стать мишенью для кибератаки, предупреждает директор Solar JSOC Владимир Дрюков. По его словам, хакеры все чаще атакуют организации не напрямую, а через подрядчика, "который меньше заботится об информационной безопасности и при этом имеет доступ к инфраструктуре конечной цели атаки".

Опрошенные "Ъ" эксперты по кибербезопасности отмечают, что число атак на объекты КИИ возросло не только в России, но и в мире, они связывают это с пандемией и переходом на удаленный режим работы. Гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что активность хакеров возросла примерно на 20-25% во время пандемии.

Замдиректора экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Павел Кузнецов в свою очередь заявил, что рост числа атак на объекты КИИ связан с общим повышением уровня цифровизации бизнеса и госструктур.