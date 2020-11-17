Основным источником киберугроз для РФ назвали хакеров из США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Основным источником киберугроз для России за последние полгода стали хакеры из США, тогда как ранее в этой сфере лидировали отечественные киберпреступники, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании Check Point Software Technologies, работающей в сфере IT-безопасности.

Согласно отчету Check Point, с мая по октябрь 2020 года на американских хакеров пришлось 36% от общего числа атак в РФ, а на отечественных киберпреступников - 29%. Ранее, по данным компании, российские хакеры лидировали: в августе 2019 - январе 2020 года они совершили 39% от общего числа атак, а американские - 30%.

При этом глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев отмечает, что злоумышленники могут лишь маскироваться под зарубежных хакеров.

Кроме того, по информации Check Point, общее число атак на российские компании уменьшилось на 23%: с мая по октябрь 2020 года оно составило примерно 689 в неделю против 893 раз в неделю в августе 2019 - январе 2020 года. Дягилев предполагает, что с организаций хакеры могли переключиться на атаки на конкретных людей, оказавшихся на самоизоляции.

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC "Ростелекома" отмечают, что существенно возросло число "простых атак" на российские компании. Речь идет об атаках, направленных на базовые уязвимости инфраструктуры, которые проводят хакеры-одиночки "из хулиганских побуждений", отмечают эксперты.

Значительно увеличилось и число атак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и ключевые органы госвласти, говорит директор центра Владимир Дрюков. За этими киберинцидентами, по его словам, стоят уже профессиональные хакерские группировки с очень сложным и дорогим инструментарием, их цели - закрепление в инфраструктуре и шпионаж, поясняет Дрюков. У него нет данных о том, что большая часть таких атак совершается из США.