В Саратове задержана подозреваемая в убийстве женщины и маленькой девочки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Саратове задержана подозреваемая в убийстве 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери, сообщили в Следственном комитете.

Отец погибшей нашел тела дочери и внучки с множественными ножевыми ранениями вечером в воскресенье. Они были убиты у себя дома, в квартире на улице Чернышевского. Дедушка привел домой старшую внучку, которая у него гостила.

В связи с двойным убийством задержана 53-летняя жительница Октябрьского района Саратова. Меру пресечения для нее еще не определили.

В региональной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что задержанная не является родственницей убитых.

Дело расследуется по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).