Бизнес-омбудсмен сообщил, что привился от коронавируса

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что испытал вакцину от COVID-19 "Спутник V".

"Мнение о вакцине против ковида сейчас противоречивые, но общаться приходиться много, а отрицательных эффектов вроде ни у кого нет. В общем, решил вакцинироваться", - написал бизнес-омбудсмен в своем Twitter.

По его словам, все прошло без последствий, температуры не было.

"Теперь жду второй укол через 21 день", - сказал Титов.