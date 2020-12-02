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Пенсионер в Ингушетии получил условный срок за покупку ручки-пистолета

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Ингушетии Сунженский суд приговорил 68-летнего местного жителя к одному году лишения свободы условно за незаконную покупку и хранение ручки-пистолета, годной для стрельбы. Как сообщила прокуратура региона, он признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК).

Следствие и суд установили, что подсудимый, "осознавая общественно опасный характер своих действий, незаконно хранил стреляющее устройство, изготовленное самодельным способом по типу ручки пистолет, предназначенному для стрельбы спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, пригодное для стрельбы", снаряженное одним патроном.

Ингушетия Сунженский суд

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