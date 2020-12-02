Около 70% россиян опасаются снижения своих доходов в ближайшем будущем

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Понижение уровня доходов 67% россиян считают весьма реальной проблемой, с которой придется столкнуться в ближайшем будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показывает, что наиболее реальным риск снижения своих доходов считают респонденты в возрасте 25-34 лет (73%).

Согласно опросу, 67% сограждан считают весьма обоснованными свои опасения, что привычные им товары очень скоро станут настолько дорогими, что нельзя будет позволить себе их покупать, среди россиян в возрасте 25-34 лет такие ожидания испытывают почти три четверти респондентов (74%).

По данным ВЦИОМ, риск проблем с занятостью оценивают как весьма реальный 44% работающих россиян, причем среди сограждан всех возрастных категорий доля респондентов, считающих обоснованными свои опасения потерять рабочее место, оказалась равной.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 30 октября 2020 года среди 1800 респондентов в возрасте от 18 лет.