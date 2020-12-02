Арестована предполагаемая убийца женщины и ребенка в Саратове

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова арестовал местную жительницу, подозреваемую в жестоком убийстве женщины и ее маленького ребенка, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и до 29 января заключил подозреваемую под стражу", - сказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходило в открытом режиме.

Как сообщалось со ссылкой на следствие, днем 29 ноября 53-летняя женщина пришла в гости к своей 38-летней знакомой, которая была дома с дочерью трех лет и десяти месяцев.

В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья нанесла сначала хозяйке, а затем и ее дочери множественные удары ножом. От полученных ранений мать и ребенок скончались на месте.

Затем женщина похитила из квартиры ювелирные изделия, банковскую карту и скрылась. С карты она сняла 70 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).