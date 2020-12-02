СК пообещал ветеранам комфортные условия в ходе бесед по делу о геноциде в годы ВОВ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны обещают максимально толерантно принимать показания свидетелей преступлений нацизма, заявили в Следственном комитете (СК).

"Следователи готовы выслушать каждого, кто найдет возможность и согласится помочь следствию. Офицеры СК России будут благодарны всем, кто сможет поделиться значимой для следствия информацией", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале ведомства.

"Следователи сделают все возможное для того, чтобы свидетелям - пожилым людям - были созданы максимально удобные условия для этих бесед. И, безусловно, проводиться они будут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, с учетом текущей ситуации", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что "сотрудники СК РФ понимают все тонкости и сложности этого процесса, но уверены: те, кто в своей жизни перенес ужасы войны и геноцида, как никто понимают важность расследования этого уголовного дела".

В ведомстве напомнили, что СК расследует уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны. "Самое жестокое, масштабное преступление с самым большим числом жертв за всю историю человечества. Именно поэтому важно назвать всех виновных в этом варварстве, важно установить все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что только в одной Волгоградской области сегодня проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которые "никогда не смогут забыть пережитого, они всегда будут помнить виновников страданий".

"Только воспоминания очевидцев могут точно восстановить детали преступной деятельности нацистов. Только их свидетельства лягут в основу доказательного, убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи в рамках этого дела вызывают повестками на допрос ветеранов войны в качестве свидетелей для дачи показаний. Эти факты вызвали широкий общественный резонанс и возмущение в соцсетях.