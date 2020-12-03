Ночью неизвестные разгромили поселковую библиотеку в Сибири

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В поселке Сосновый Братского района неизвестные вломились в поселковую библиотеку дома знаний и устроили в ней погром, сообщил мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин.

По его словам, "вандалы разбили окно и разнесли стеллажи с книгами, перевернули мебель". В помещениях они пили алкоголь.

По факту составлен протокол, виновных ищет полиция.

В ГУ МВД по региону сказали, что об инциденте узнали из мониторинга в соцсетях. По факту начата проверка.