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Ночью неизвестные разгромили поселковую библиотеку в Сибири

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В поселке Сосновый Братского района неизвестные вломились в поселковую библиотеку дома знаний и устроили в ней погром, сообщил мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин.

По его словам, "вандалы разбили окно и разнесли стеллажи с книгами, перевернули мебель". В помещениях они пили алкоголь.

По факту составлен протокол, виновных ищет полиция.

В ГУ МВД по региону сказали, что об инциденте узнали из мониторинга в соцсетях. По факту начата проверка.

Иркутская область Братский район МВД

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