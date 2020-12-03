В Петербурге из машины дочки китайского бизнесмена украли 15 млн руб.

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга выясняет обстоятельства пропажи 15 млн рублей из автомобиля дочери китайского бизнесмена.

Как сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД, вечером 1 декабря 49-летний индивидуальный предприниматель из Восточной Азии обнаружил, что из автомобиля "Лексус", принадлежащего его дочери, пропала вышеуказанная сумма денег. По данному факту начата проверка.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что мужчина является гражданином КНР (имеет вид на жительство в РФ). Согласно заявлению, в день пропажи денег его 25-летняя дочь оставляла автомобиль у торгового центра на улице Восстания. Камеры наружного наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который смог открыть "Лексус", взять что-то из салона и скрыться.