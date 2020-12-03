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Рязанский пристав получила два года колонии за хищение 400 тыс. рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима бывшую сотрудницу отдела судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Ее обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного счета отдела судебных приставов более 400 тыс. рублей. Деньги она перечислила на банковские счета подставных лиц, которые фактически не являлись сторонами по исполнительным производствам.

Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В ходе расследования уголовного дела женщина не признала себя виновной. Однако, как отмечается, собранные доказательства позволили полностью "изобличить ее в совершении мошеннических действий".

Рязанская область

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