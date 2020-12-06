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Роспотребнадзор проверит концерт Zivert в Красноярске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты проверят информацию о нарушениях санитарных мер на концерте певицы Юлии Zivert 4 декабря в Красноярске в зале "Гранд Холл Сибирь", сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее в соцсетях зрители сообщали, что на шоу присутствовало большое число людей, при этом не все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Сама певица сообщила в своем инстаграме, что ее следующий концерт в Новосибирске, запланированный на 5 декабря, отменен.

"Дорогой Новосибирск! Мы не виноваты. К сожалению, завтрашнего концерта не будет. Поступил указ из Москвы, что его невозможно провести", - написала Zivert.

Роспотребнадзор Zivert

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