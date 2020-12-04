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Путин назвал выверенными решения об ограничениях в Рунете

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что решения об ограничениях в сфере интернета, принятые ранее в России, были выверенными.

"Вот вы вспомнили про интернет. Сколько было у нас шума и "бури в стакане воды" по поводу того, что у нас какие-то ограничения распространения данных в интернете. Но ничего же не случилось. Решения были выверенные. Они касаются известно чего: невозможности пропагандировать суицид, детскую порнографию, терроризм и так далее. Ничего не произошло страшного", - сказал Путин в ходе дискуссии на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

Касаясь главной темы дискуссии - развития технологий искусственного интеллекта, - Путин отметил, что Россия будет наблюдать за опытом других стран.

"Мы будем смотреть на то, как и что происходит в других странах, будем смотреть на результаты принимаемых ими решений и соответствующим образом выстраивать эту политику у нас", - сказал президент

Владимир Путин

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