В Петербурге в возрасте 108 лет умерла старейшая жительница города

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге скончалась старейшая жительница города Клавдия Селюженок, родившаяся еще при Николае II.

Информацию о смерти долгожительницы "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе администрации Невского района.

"7 ноября ей исполнилось 108 лет, а 2 декабря она умерла у себя дома", - сказал собеседник.

В администрации уточнили, что женщине предлагали госпитализацию, но она письменно от нее отказалась. Чего именно касались ее жалобы, собеседник сказать не смог.

По данным СМИ, у Селюженок был диагностирован коронавирус.