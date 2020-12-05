Мужчина пытался поджечь отделение полиции в Красноярском крае

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Красноярск. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Правоохранители задержали жителя села Шалинское Красноярского края, который в ночь на субботу бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение полиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Главного управления МВД.

"Неизвестный на момент происшествия мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение, но возгорания не произошло, потому что он попал в лестничный пролет, его потушили сотрудники отдела. Материалы дел и сотрудники не пострадали", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый за кражи местный житель, мотивы его поступка устанавливаются.