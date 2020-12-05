Редактор районной газеты убит в Тульской области

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Тульской области трагически погиб главный реактор районного издания "Знамя" Сергей Ванеев, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе бытовой ссоры, убийство не связано с его профессиональной деятельностью.

Ванеев более 25 лет возглавлял газету "Знамя" Узловского района Тульской области.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием СКР.

По данным тульских СМИ, Ванеев получил смертельные ранения в субботу днем во время ссоры в одном из общежитий в городе Узловая. Убийца сам вызвал полицию и сейчас дает показания следователям.