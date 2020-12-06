Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"

Пожар на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону увеличилась с 2,5 до 3 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока: Во время пожара на рынке "Классик" огонь добрался до павильона с пиротехникой pic.twitter.com/KaIA0FbNA6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2020

Ранее сообщалось, что торговый павильон с пиротехникой загорелся в воскресенье утром на площади 200 квадратных метров, позже площадь огня увеличилась. К тушению привлечены 144 человека и 44 единиц техники.