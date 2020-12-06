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Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 4 тыс. кв. метров

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону увеличилась с 3 до 4 тысяч квадратных метров, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

К тушению пожара привлечены почти 200 человек и около 70 единиц техники.

Как рассказали в МЧС, площадь тушения разбита на четыре боевых участка, чтобы не допустить распространения огня. Проложено пять магистральных линий.

Ранее сообщалось, что торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 3 тыс. кв. метров.

Ростов-на-Дону МЧС

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