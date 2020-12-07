Человек замерз насмерть в сломанной машине на трассе в Якутии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль с поврежденным радиатором был обнаружен в Оймяконском районе Якутии ночью 5 декабря. Один человек замерз насмерть, второй с обморожениями госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, молодые люди выехали из Якутска в Магадан. Ночью они сбились с пути. Температура воздуха в тот момент была около минус 50 градусов.

По сообщениям местных СМИ, из Якутска молодые люди выехали 28 ноября и около недели не выходили на связь с родными.

Проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Минздрава Якутии "Интерфаксу" сообщили, что выжившего молодого человека перевезли из Оймяконской ЦРБ в Якутск.

"Он сейчас находится в Республиканской больнице №2, состояние крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь", - рассказал собеседник агентства.