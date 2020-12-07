Депутаты "Альтернативы для Германии" приедут на встречу с Лавровым

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Двое депутатов правой партии "Альтернатива для Германии" - замглавы фракции в бундестаге Тино Круппала и его коллега Армин-Паулюс Хампель - во вторник, 8 декабря, посетят Москву, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь парламентской фракции Маркус Шмидт.

"Глава фракции Гауланд не полетит, полетят его заместитель господин Круппала и господин Хампель, он руководитель группы по внешней политике", - сказал Шмидт.

По словам Шмидта, помимо встречи с Лавровым у депутатов запланированы мероприятия в посольстве ФРГ в РФ и мероприятие в Госдуме, в числе тем обсуждения запланированы вопросы "Северного потока 2" и санкций в отношении России".

Всего германские депутаты пробудут в Москве 3 дня, они намерены вылететь сразу, как только будет получен негативный результат теста на коронавирус.