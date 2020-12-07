Депутаты "Альтернативы для Германии" приедут на встречу с Лавровым
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Двое депутатов правой партии "Альтернатива для Германии" - замглавы фракции в бундестаге Тино Круппала и его коллега Армин-Паулюс Хампель - во вторник, 8 декабря, посетят Москву, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь парламентской фракции Маркус Шмидт.
"Глава фракции Гауланд не полетит, полетят его заместитель господин Круппала и господин Хампель, он руководитель группы по внешней политике", - сказал Шмидт.
По словам Шмидта, помимо встречи с Лавровым у депутатов запланированы мероприятия в посольстве ФРГ в РФ и мероприятие в Госдуме, в числе тем обсуждения запланированы вопросы "Северного потока 2" и санкций в отношении России".
Всего германские депутаты пробудут в Москве 3 дня, они намерены вылететь сразу, как только будет получен негативный результат теста на коронавирус.
"Альтернатива для Германии" - немецкая правая (ультраправая) политическая партия, основанная 6 февраля 2013 года. По итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в бундестаге. Позиции партии характеризуют как националистические, правопопулистские и евроскептические.
Александр Гауланд, сооснователь "АдГ", до 2019 года возглавлявший партию, считается лидером национал-консервативного, или националистического, крыла партии, известен своими радикальными высказываниями, в частности о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в Первой и Второй мировых войнах.