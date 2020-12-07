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Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой до 1 января 2022 года продлены санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Этот запрет относится к деятельности образовательных организаций, за исключением организаций среднего профессионального и высшего образования, а также организаций дополнительного образования и досуговых организаций, он введен в целях предотвращения распространения коронавируса.

В частности, до конца следующего года запрещается проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, организациях временного досуга детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов.

В обязательные правила для таких организаций, включая школы и детские сады, также вошли пункты об обязательном измерении температуры, регулярной уборке и проветривание помещений, изоляции одних групп детей от других.

Расписание для занятий должно составляться таким образом, чтобы минимизировать контакты детей: за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Ныне действующие правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах были приняты в июне и действовали до 1 января 2021 года.

Россия коронавирус Анна Попова

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