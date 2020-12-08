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Гендиректора энергокомпании на Камчатке обвинили в мошенничестве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке предъявили обвинение генеральному директору энергоснабжающей организации по уголовному делу о многократной перепродаже угля, сообщает во вторник Следственное управление СКР по краю.

"Гендиректор ОАО "Корякэнерго" обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году генеральный директор АО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля, используя подконтрольное ему предприятие, с целью искусственного завышения цены поставляемого топлива. Деньги, составляющие это завышение, обналичивались.

С использованием этой схемы похищено не менее 82 млн рублей. Кроме этого, гендиректор предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 млн рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края.

"Следователями наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, на сумму, превышающую 82 миллиона рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дело по факту многомиллионной аферы в АО "Корякэнерго", поставляющего электро- и теплоснабжение в отдельные села на севере Камчатки, было возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры и управления ФСБ РФ по Камчатскому краю.

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