Уже четвертый полицейский начальник на Камчатке стал фигурантом коррупционного дела

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает во вторник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Должность экс-полицейского в СК не уточняют, но сообщают, что он возглавлял одно из подразделений УМВД России по региону.

По этому же делу проходят заместитель начальника - начальник полиции отдела МВД России по Елизовскому району и начальник отдела ГИБДД этого отдела МВД.

По версии следствия, в июле этого года подозреваемый вместе с перечисленными фигурантами получил взятку от одного из руководителей рыбодобывающего предприятия.

"За подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение рыбопродукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение, они получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в сумме 2 млн рублей", - сообщают в следкоме.

Кроме того, при получении взятки он совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании автомобиля с незаконной рыбопродукцией, а также скрыл факт ее подмены.

Экс-полицейский задержан, решается вопрос о его аресте, говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю во вторник сообщает, что новый фигурант уголовного дела уволен из полиции.

"В настоящее время 38-летний мужчина уволен со службы в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по другому уголовному делу о получении взяток от браконьеров проходит и начальник отдела МВД России по Елизовскому району. Таким образом, новый подозреваемый стал четвертым фигурантом коррупционного скандала в ведомстве.

Дела возбуждены на основании материалов управления ФСБ и отдела собственной безопасности управления МВД России по Камчатскому краю.