Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Трактор провалился под лед водохранилища в Прибайкалье

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Колесный трактор провалился под лед залива Када Братского водохранилища в Балаганском районе Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Во время происшествия в транспортном средстве находились двое 20-летних мужчин. Водителю удалось выбраться самостоятельно, поисками пассажира занимаются водолазы областной пожарно-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло около девяти часов вечера понедельника. По данным спасателей, мужчины решили сократить путь, направляясь из деревни Тарасовка в село Кумарейка, и выехали на лед залива, на котором еще продолжаются процессы ледообразования.

"В 35 м от берега лед под весом трактора проломился. Глубина в этом месте - 5 м, толщина льда не превышает 15 см. В настоящее время место огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки", - приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Степана Шипицына.

Разлива нефтепродуктов не было. Владельцем решается вопрос о подъеме трактора. В отношении водителя, нарушившего запрет о выезде на лед вне ледовых переправ, составлен административный протокол.

По информации ГИМС, с начала ледостава в этом году в регионе зарегистрировано уже шесть происшествий с провалом людей и техники под лед.

Иркутская область Бурятия

Новости

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Путин изменил список химикатов, которые можно использовать для химоружия

Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Итоги года: 2020

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Политолог Соловей арестован на 10 суток

Пандемия коронавируса

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');