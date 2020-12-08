Трактор провалился под лед водохранилища в Прибайкалье

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Колесный трактор провалился под лед залива Када Братского водохранилища в Балаганском районе Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Во время происшествия в транспортном средстве находились двое 20-летних мужчин. Водителю удалось выбраться самостоятельно, поисками пассажира занимаются водолазы областной пожарно-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло около девяти часов вечера понедельника. По данным спасателей, мужчины решили сократить путь, направляясь из деревни Тарасовка в село Кумарейка, и выехали на лед залива, на котором еще продолжаются процессы ледообразования.

"В 35 м от берега лед под весом трактора проломился. Глубина в этом месте - 5 м, толщина льда не превышает 15 см. В настоящее время место огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки", - приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Степана Шипицына.

Разлива нефтепродуктов не было. Владельцем решается вопрос о подъеме трактора. В отношении водителя, нарушившего запрет о выезде на лед вне ледовых переправ, составлен административный протокол.

По информации ГИМС, с начала ледостава в этом году в регионе зарегистрировано уже шесть происшествий с провалом людей и техники под лед.