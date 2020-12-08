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В Башкирии за ночь в двух пожарах погибли семь человек

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли при пожаре в Баймакском районе Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС во вторник; это уже второй пожар за ночь в регионе.

"08.12.2020 в 02:34 (...) от главы Ишмурзинского сельсовета поступило сообщение о том, что по улице Крестьянская села Ишмурзино Баймакского района республики горит открытым пламенем жилой дом. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, погибли двое мужчин 1985 и 1989 года рождения и женщина 1964 года рождения.

К моменту прибытия пожарных бревенчатый дом был охвачен пламенем. В тушении пожара участвовали три единицы техники и семь сотрудников МЧС, а также добровольная пожарная команда.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. К месту происшествия выехали заместитель начальника регионального ГУ МЧС Алексей Головко, оперативная группа управления управления и испытательная пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось о пожаре в доме в Бижбулякском районе Башкирии, сигнал о нем поступил в 02:06 во вторник, в огне погибли двое взрослых и двое детей.

Башкирия МЧС

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