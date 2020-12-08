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В МЧС предложили принять закон о психологической помощи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу представила проект федерального закона о психологической помощи с определением ее видов, прав и обязанностей специалистов.

"Нормативного регулирования в этой области деятельности нет совсем, к большому сожалению. Поэтому мы не можем говорить, что относится, а что не относится к психологической помощи, не можем говорить на юридическом языке о том, какие права и обязанности есть у человека, оказывающего психологическую помощь и у человека, ее получающего", - отметила Шойгу в рамках "Ананьевских чтений" на площадке Санкт-Петербургского государственного университета во вторник.

Она представила концепцию федерального закона, включающего 18 статей. В документе предлагается определить взаимные права психолога, заказчика и получателя психологической помощи, определить ее формы и виды и прописать понятие психологической тайны. Также закон должен определить формат государственного регулирования психологической помощи.

"Задача - определить, что такое психологическая деятельность и психологическая помощь. Это очень важная задача, которая позволяет очертить сферы нашей компетенции и выстроить конструктивные отношения с коллегами-медиками с одной стороны, а с другой стороны - отсечь парапсихологические, экстрасенсорные и другие практики, не имеющие отношения к нашей профессиональной деятельности", - добавила Шойгу.

По ее словам, проект закона направлен на рассмотрение в Российское психологическое общество. Совместно с экспертами предлагается разработать также профессиональный стандарт для оказания психологической помощи в РФ.

Юлия Шойгу МЧС

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