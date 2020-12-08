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Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до конца 2023г.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2023 года включительно заморозки на формирование пенсионных накоплений.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, решение о введении моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования российские власти впервые приняли в 2014 году. После этого "заморозка" накопительной части пенсии ежегодно продлевалась: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без заморозки для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета.

Закон, опубликованный во вторник, устанавливает обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) в 2023 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии (накопительная часть формироваться не будет). Такой же подход реализован в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2022 годах.

Продление моратория позволит сэкономить в 2023 году, по предварительной оценке, 669,3 млрд рублей – на эту сумму уменьшится объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование, ранее говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Владимир Путин ПФР Пенсионный фонд России

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