ЦИК получит систему проверки подписей с помощью нейросети

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В рамках реализации новой цифровой платформы, аналога государственной автоматизированной системы "Выборы", одним из основных сервисов ЦИК РФ будет проверка подписных листов программно-аппаратным комплексом (ПАК) с привлечением нейросетевой модели, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"ПАК будут применять эксперты-почерковеды и с использованием результатов работы программы сделают окончательный вывод о достоверности или недостоверности подписи. Эта система находится в опытной эксплуатации, и нейросетевую модель сейчас обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов и уйти от спекуляций на эту тему", - сказал Лопатин во вторник.

Он пояснил, что в процессе обучения этой модели сначала подписи проверяет ПАК, затем специалисты. Если эксперты-почерковеды обнаружат подделанные подписные листы, то в этом случае они дополнят выводы, сделанные программно-аппаратным комплексом.

По его словам, проверка подписных листов с помощью ПАК уже тестировалась на выборах в двух регионах РФ, но эта работа велась параллельно с работой экспертов-почерковедов.

Также Лопатин сообщил, что комплекс во время проверки подписи будет автоматически сверять данные в подписном листе с электронным регистром избирателей. К примеру, ФИО, место жительства, паспортные данные и дата рождения избирателя будет проверяться в соответствии с регистром данных новой цифровой платформы.

"Если будут какие-то отличия в данных в регистре, в этом случае эксперт определит, могут ли это быть особенности почерка избирателя или фальсифицированная подпись", - сказал член ЦИК РФ.

Он добавил, что в настоящее время эта процедура соответствия данных избирателя в подписном листе проверяется вручную.