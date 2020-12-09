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В детском саду в Иркутской области отравились 35 детей и 5 взрослых

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области в детском саду в селе Ербогачен отравились 40 человек среди воспитанников и работников. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона в среду.

"Число заболевших достигло 40 человек, сегодня новых не было. Из них 35 – это дети. Состояние больных удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в больнице находятся трое детей, семерых сегодня выпишут, остальные – на амбулаторном лечении. Медработники наблюдают за контактными детьми и сотрудниками детсада.

Ранее сообщалось, что в детсаду в Ербогачене было зарегистрировано 23 случая заражения острой кишечной инфекцией воспитанников и работников, в том числе 10 человек были госпитализированы. У 18 человек был обнаружен сальмонеллез.

Управление Роспотребнадзора ведет эпидрасследование. По предварительным данным, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд, в частности, куриной котлеты.

Организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Работа детсада временно приостановлена.

Следователи СК проводят проверку по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Иркутская область

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