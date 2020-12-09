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ЦБ РФ и "Яндекс" начали маркировку сайтов легальных НПФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сайты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые имеют лицензию Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" – рядом с названием стоит синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ", говорится в сообщении регулятора.

"Маркировка сайтов помогает гражданам выбирать в онлайн-пространстве легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России. Работа таких организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг", - отмечается в сообщении.

Банк России совместно с "Яндексом" начал проект по маркировке в 2017 году. Первыми были промаркированы сайты микрофинансовых организаций, затем – страховщиков, банков и других участников финансового рынка.

ЦБ РФ Яндекс

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