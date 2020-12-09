ЦИК РФ 16 декабря проведет итоговую пресс-конференцию онлайн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком планирует провести итоговую пресс-конференцию в онлайн-формате после заседания 16 декабря, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Завершая этот год, я предлагаю после заседания провести виртуальную пресс-конференцию. Готова буду я, мои коллеги ответят на вопросы. В свете дефицита очного общения у журналистов накопился ряд вопросов", - сказала Памфилова в ходе заседания Центризбиркома в среду.

Также она отметила, что в этот день планируется провести завершающее в текущем году заседание. "Надеюсь на то, что мы успеем все сделать, это будет серьезная, объемная повестка", - добавила председатель ЦИК РФ.