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Эффективность противотуберкулезной вакцины при COVID пока не доказана

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В мире проводится полтора десятка исследований эффективности противотуберкулезной вакцины БЦЖ от COVID-19, но результатов пока нет, сообщил директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

"Изначально было чисто эпидемиологическое наблюдение, что в странах, где БЦЖ вакцинация является обязательной и регламентирована на законодательном уровне, заболеваемость существенно ниже и уровень смертности тоже. Этот факт инициировал международные клинические исследования влияния вакцины (на заболеваемость и течение COVID - ИФ). Предметом в основном являются пожилые люди и медицинские работники", - сказал Тотолян в среду в рамках научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Он отметил, что в разных странах мира по этому направлению проводится 15 исследований. "К сожалению, результаты будут обнародованы только в течение 2021 года, не ранее. В ближайшие месяцы мы не узнаем, есть ли доказательная база или ее нет", - добавил ученый.

В то же время Тотолян отметил, что с позиции теоретической иммунологии связь БЦЖ и COVID-19 имеет доказательную базу, способную объяснить протективность этой вакцины по отношению к вирусной инфекции.

Ранее ученые СПбГУ, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, пришли к выводу, что вакцина БЦЖ способна сдержать распространение коронавируса и облегчить его течение.

"Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", - заявили петербургские ученые.

Арег Тотолян коронавирус

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