Полиция пришла с проверкой в мэрию Красноярска

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Полиция проводит оперативные мероприятия в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры Красноярска", - сказал собеседник агентства.

В мэрии агентству подтвердили факт проведения проверок, однако не смогли назвать их причину.

Между тем, в пресс-службе краевого главка МВД не прокомментировали данную информацию.