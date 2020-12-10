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Смольный не будет проводить рейды по петербургским храмам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга не планируют проводить рейды на церковных богослужениях, поскольку Русская православная церковь не относится к числу злостных нарушителей санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщил руководитель городского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

"Церковь у нас отделена от государства. Конечно же, все разработанные нами стандарты безопасности учитываются, в том числе и в зоне общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются", - отметил Ситов на онлайн-брифинге в четверг.

"Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более они все-таки не являются злостными нарушителями. Следственный комитет пошел в те объекты, в которых сначала не было проверок. Был мониторинг, что там ничего не выполняется, фиксировались административные правонарушения. Потом туда приходили с обычной полицией, и только на четвертый-пятый раз приходил Следственный комитет. Как можно с церковью сравнивать? Никакой связи здесь даже близко не существует", - добавил он.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что городские власти ожидают от Санкт-Петербургской епархии ограничений по посещению служб.

"Оно (постановление от 2 декабря об ужесточении ограничений - ИФ) касается всех служб, но, как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей, поэтому мы, конечно, такие решения от церкви ожидаем", - сказал Елин.

Между тем, ранее сообщалось, что в Петербургской епархии планируют провести Рождественское богослужение в Казанском соборе.

На сайте Санкт-Петербургской епархии анонсированы еще два богослужения в декабре с участием митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Так, 12 декабря состоится Всенощное бдение в храме апостола Андрея Первозванного на Заневском проспекте, а 13 декабря - Божественная литургия в соборе Андрея Первозванного на Васильевском острове.

Петербург Александр Ситов РПЦ

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